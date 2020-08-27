Иркутск, , 08:27 — REGNUM Сегодня, 27 августа, правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» подпишут меморандум сохранении байкальских лесов, необходимый для проведения работ по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, железнодорожники возьмут на себя обязательства по выполнению дополнительных мероприятий по охране окружающей среды. Их масштаб будет такой, что после модернизации объектов ВСЖД площадь лесовосстановления в Приангарье превысит объем предполагаемой вырубки. Это подтвердил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Карнаухов. По его словам, дополнительно на 19 гектарах будут посажены лесные культуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание, в ходе которого врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев достаточно чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории: не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Соответствующие предложения власти Приангарья оперативно разработали совместно с РЖД.

Уже известно, что в рамках работ по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба будут оснащены системой видеонаблюдения, все работы будут вестись под контролем общественности.

Также планом предусмотрены очистка береговой полосы озера в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, создание канализационно-очистных сооружений на нескольких железнодорожных станциях и многое другое.

Ко всему прочему, во время реконструкции установят водоотводные сооружения для сбора стоковых, талых и ливневых вод. Вывозить их будут на очистные сооружения Байкальска. Ориентировочная площадь объектов, на которых предполагаются вырубки: Иркутская область — до 10 га; Бурятия — до 6 га.

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