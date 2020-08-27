Москва, , 08:35 — REGNUM Операторы сотовой связи изменяют условия безлимитных тарифных планов, это связано с падением их доходов на фоне пандемии коронавируса при возросшем потреблении услуг. Об этом пишет 27 августа газета «Известия».

Так, с 27 августа для абонентов МТС, которые пользуются безлимитным интернетом по архивному плану «Тарифище», услуга подорожала на 50−75 рублей. Они могут перейти на новую версию тарифа, но за прежние деньги будут получать 30 Гб интернет-трафика.

В Tele2 услуга «Очень много интернета» с 26 августа недоступна для физических лиц. «СберМобайл» с июля тарифицирует для своих абонентов трафик социальной сети «ВКонтакте».

В компании Tele2 изданию пояснили, что распространение безлимитных тарифов и опций приводит к нелинейному росту трафика, выручка при этом растет медленнее. Чрезмерно возрастает нагрузка на сеть. В «Вымпелкоме» отметили негативное влияние безлимитов на рынок, указав, что популярны они благодаря маркетинговым инструментам.

В МТС сообщили, что около 75% абонентов безлимитных тарифов за месяц тратят не более 15 Гб трафика, то есть платят за то, чем не пользуются.

Аналитики полагают, что полностью от безлимитных тарифов и опций телекоммуникационные компании отказываться не будут, однако сделают их дороже. Первого повышения цен на 15−20% стоит ожидать уже в сентябре.

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