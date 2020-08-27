Москва, , 08:13 — REGNUM Рубль 26 августа с открытия торговой сессии подешевел к иностранным валютам. Давление на него исходило от заявлений высокопоставленных европейских и американских чиновников относительно предполагаемого отравления Алексея Навального, а также политического кризиса в Белоруссии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам 26 августа завершились ростом. Доллар США укрепился против рубля на 0,07%, до 75,37 руб., евро — на 0,06%, до 89,24 руб., британский фунт — на 0,06%, до 99,65 руб.

Власти США, Британии и ЕС опираются на отчёты немецкой клиники и призывают Россию провести прозрачного расследования с ситуацией Навального.

В Белоруссии за организацию протестов были задержаны двое представителей координационного совета оппозиции. Недовольство белорусов растет. Позитивных сдвигов в стране не наблюдается.

В России понимают, что ситуация может выйти из-под контроля. Если Александру Лукашенко будет оказана военная помощь, то Запад с ЕС используют ситуации в Беларуси и с Навальным для введения новых санкций в отношении России.

Нерезиденты и так продают ОФЗ, будут ещё больше продавать. Согласно последним данным ЦБ, нерезиденты в июле 2020 года снизили вложения в ОФЗ на 15 млрд рублей, или на 0,5%, до 3,053 трлн рублей на 1 августа с 3,068 трлн рублей на 1 июля.

Пара доллар/рубль повышалась до 76,00 рублей. На американской сессии доллар США сам попал под давление, поэтому рубль отыграл все дневные потери.

Сегодня, 27 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $45,70 за баррель. Рубль уменьшил темпы падения к иностранным валютам, но по-прежнему находится в зоне риска подешеветь к доллару до 76,50 руб.

Одним из ключевых событий сегодняшнего дня являются выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и приближающийся ураган «Лаура». Инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших стимулов со стороны ФРС.

Ураган «Лаура» стал 4-й категории. Его скорость достигла 240 км/час. Если еще добавит 11 км, то станет ураганом 5-й категории. Для рубля ураган не важен, но он оказывает положительное влияние на нефтяной рынок.

Цена на Brent торгуется вблизи максимума $46 за баррель. Производители остановили добычу 1,56 миллиона баррелей в сутки, что составляет 84% от добычи на шельфе Мексиканского залива.

Курс доллара закрылся на уровне 75,38 руб. нужно следить за уровнем 75,17 руб. Если на фоне роста цен на нефть цена опустится ниже обозначенного уровня, то курс доллара быстро снизится до отметки 74,70 руб. В остальном ситуация будет зависеть от новостей из Белоруссии и по Навальному.

Читайте также: Эксперт: Правительству России нужен слабый рубль