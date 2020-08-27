Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам июля 2020 года российские автолюбители приобрели 220 новых автомобилей японской марки Honda. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно данным АЕБ, дилеры Honda за отчётный месяц продали в России автомобилей на 37% больше, чем год назад. Всего же за семь месяцев текущего года в стране было куплено 943 авто японского автопроизводителя — на 9% меньше, чем за такой же период 2019 года.

Самой продаваемой моделью Honda в РФ стал кроссовер CR-V. В прошлом месяце его приобрели 174 российских автолюбителя (на 22% больше, чем годом ранее). На втором месте разместилась модель Pilot. Она разошлась тиражом в 46 экземпляров — это в 2,6 раза выше результата прошлого года.

Ранее стало известно, что автокомпания Honda Motor в США согласилась выплатить $85 млн для урегулирования иска по потенциально неисправным подушкам безопасности Takata, установленных в автомобилях марки.

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