Ульяновск, 27 августа 2020, 07:35 — REGNUM Ульяновская область рассчитывает на федеральную поддержку при строительстве мостов в части расчистки русла реки Свияга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе совещания с членами федерального правительства, которое прошло под председательством президента Владимира Путина.
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Глава региона, отчитываясь о дорожно-строительной работе, акцентировал внимание на строительстве мостов. По его словам, в регионе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе запускают программу «Мосты города».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработан план экологической реабилитации реки Свияга в Ульяновске. За счёт федерального бюджета планируется расчистить 27 км, предварительно затраты оценены в 400 млн рублей. Планируется, что в 2021 году будет разработана проектно-сметная документация, в 2022 году начнутся работы.