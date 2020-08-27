Ульяновск, , 07:35 — REGNUM Ульяновская область рассчитывает на федеральную поддержку при строительстве мостов в части расчистки русла реки Свияга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе совещания с членами федерального правительства, которое прошло под председательством президента Владимира Путина.

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Глава региона, отчитываясь о дорожно-строительной работе, акцентировал внимание на строительстве мостов. По его словам, в регионе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе запускают программу «Мосты города».

«Намерены построить буквально до 2024 года четыре моста, до 2030 года — ещё два. То есть не менее шести мостов в Ульяновске», — сообщил Сергей Морозов, подчеркнув, что это «позволит нам соединить новые микрорайоны, создать новые площадки для строительства жилья, сформировать красивые рекреационные парковые зоны».

«Но здесь есть одна проблема, которую мы своими силами решить пока не можем — это расчистка русла реки Свияга. И здесь нам нужна помощь, которую мы, надеюсь, получим от нашего правительства», — заключил ульяновский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработан план экологической реабилитации реки Свияга в Ульяновске. За счёт федерального бюджета планируется расчистить 27 км, предварительно затраты оценены в 400 млн рублей. Планируется, что в 2021 году будет разработана проектно-сметная документация, в 2022 году начнутся работы.