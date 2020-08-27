27 августа 2020 | Время чтения 10 мин

По поручению Владимира Путина прокуратура проверит законность отчуждения госпакета в компании — производителе 85% соды в России. Результаты проверки, вероятно, поставят точку в затяжном споре о дальнейшей судьбе уникальных шиханов Башкирии.

Анастасия Степанова, , 07:13 — REGNUM Скандальная ситуация вокруг уникального шихана Куштау в Башкирии вышла на новый уровень — Владимир Путин впервые публично высказался по этому вопросу, поручив проверить сделку, в результате которой «чудесным образом» контроль над крупнейшим производителем соды в России перешёл в частные руки. В Генпрокуратуре тут же начали проверку отчуждения крупного пакета акций государства в ОАО «Сода», которое в 2013 году трансформировалось в «Башкирскую содовую компанию». ИА REGNUM попыталось выяснить, кто получил контроль над предприятием несколько лет назад и как это произошло.

Шихан Тратау в цветах флага Башкирии Tsibin Konstantin

Шиханы Башкирии: предыстория конфликта

Конфликт вокруг гор-шиханов в Башкирии длится уже несколько лет. Из четырёх гор-останцов Стерлитамакской группы осталось только три, четвёртый шихан — Юрактау — уже срыт в результате добычи сырья. Его разработку «Башкирская содовая компания», которая производит 85% пищевой соды в России, планирует завершить к декабрю 2022 года, к тому моменту запасы сырья истощатся полностью. Следующим для разработки был намечен шихан Тратау (включен во Всемирный предварительный список геологических площадей по охране геологического наследия), но тот получил охранный статус, и приоритет сместился к Куштау.

Конфликтную ситуацию в регионе накалило то, что республиканские власти поддержали разработку этого шихана, высказавшись вполне однозначно. «Дочка» БСК — АО «Сырьевая компания» в 2019 году получила лицензию на промразработку известнякового месторождения на шихане на 20 лет.

Экоактивисты, как только на шихан подошла техника для вырубки лесов под площадку, разбили палаточный городок, чтобы защитить уникальную территорию. В итоге конфликт вылился в открытую конфронтацию. Властям пришлось вмешаться.

Глава Башкирии Радий Хабиров, который ещё год назад заявлял, что «Куштау — оптимальный вариант» и он не видит альтернатив, на встрече с экоактивистами в августе 2020 года сообщил, что если до 4 сентября не будет найден компромисс, то региональные власти направят документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой. Конфликт, на первый взгляд, был поставлен на паузу.

Скандал вокруг шиханов: Куштау — новый «Шиес»?

Во всей этой истории странным выглядит поведение представителя собственников — генерального директора БСК Эдуарда Давыдова. На официальном сайте компании приводились его «пылкие» выступления, в которых он заявлял, что «у этих людей есть одна цель — остановить наше предприятие», имея в виду, вероятно, экоактивистов.

Также БСК в своих публикациях на официальном сайте называла экоактивистов «так называемыми защитниками». Звучали в адрес вставших в защиту Куштау и такие определения, как группа «радикально настроенных молодых людей из националистических организаций».

15 августа руководство БСК провело флешмоб, назвав его «Достали».

"Они нас достали, достали наше предприятие. Двадцать лет нас гоняют из угла в угол: Каран, Худолаз, Тратау, Юрактау…» — снова бурно возмущался с трибуны Давыдов.

Подобные заявления схожи с щёлканьем зажигалкой возле цистерны с бензином, что отнюдь не ведёт к разрешению конфликта. Хотя ситуация уже давно требовала поиска компромисса, а не ярких речей и пылких выступлений, так как по одну сторону оказался уникальный геологический объект и его судьба, а по другую — многотысячный коллектив и их семьи.

19 августа директор БСК Эдуард Давыдов и директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что если процесс поиска компромисса затянется, то «компании придется сократить производство кальцинированной соды, чтобы продлить разработку действующего месторождения». Давыдов также добавил, что «сокращение коллектива возможно только в крайнем случае».

24 августа на совещании Радий Хабиров заявил, что «у акционеров — физических лиц в данном случае полное непонимание ситуации в условиях фактического отсутствия сырьевой базы», а у правительства республики есть «видение того, как развиваться содовому производству». Региональному минземимущества было дано поручение изучить юридическую сторону того, почему «государственный пакет был, по сути, размыт и отчуждён, в том числе на предмет нанесения ущерба бюджету». Заговорили также о возможном возвращении контрольной доли в компании к государству.

«Башкирская содовая компания» и шиханы: позиция президента

На совещании с участием членов правительства, которое прошло 26 августа 2020 года, Владимир Путин впервые публично высказался о ситуации вокруг шиханов Башкирии и конфликта с участием БСК.

«В начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной. У государства было 62 процента, а внезапно стало 38, и как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое — выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объёме», — заявил президент.

Владимир Путин довольно критично высказался и об акционерах, отметив, что те деньги, что зарабатывает копания, «практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются». При общем объёме выручки в 2019 году в размере 45 млрд рублей, по словам президента, на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей.

«Где деньги? Известно где — в офшорах», — возмутился он.

Владимир Путин привёл в пример следующие цифры: на дивиденды в 2018 году в БСК было направлено 12,3 млрд рублей — 106% от чистой прибыли, в 2019 году на дивиденды пришлось 107% от чистой прибыли.

Глава государства отметил, что «деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию», добавив, что жить-то можно где угодно, но если работаете в России и зарабатываете тут, то думать нужно о работающих на предприятии людях, соцсфере, инфраструктуре.

«Бесконтрольное выкачивание денег и без всяких обязательств, связанных с инвестициями, — это печальная история», — резюмировал президент.

После выданного поручения Генпрокуратура сразу же начала проверку законности сделки, в результате которой из-под контроля государства ушёл ценный и важный актив.

Создание «Башкирской содовой компании»: как от государства пакет акций «ушёл»

Чтобы разобраться, как именно контрольный пакет «ушёл» от государства, стоит вспомнить историю создания АО «Башкирская содовая компания».

Оно учреждено в 2013 году путём слияния сразу двух юрлиц — ОАО «Сода» и ОАО «Каустик».

ОАО «Сода», созданное в декабре 1994 года, было учредителем АО «Сырьевая компания» (держателя лицензий на разработку шиханов). Последнюю выделили в результате реорганизации из той же «Соды».

На 31 марта 2013 года 62,64% акций в «Соде» (соответствует 61,65% доли в уставном капитале) принадлежало республике в лице министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Ещё 34,79% доли в уставном капитале, который превышал 796,875 млн рублей, было за ОАО «Каустик», где на март 2012 года 51,77% доли в уставном капитале было за кипрской Modisanna Limited, а 48,23% — за АО «Башкирская химия».

27 декабря 2012 года совет директоров ОАО «Сода» одобрил заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации — ОАО «Башкирская химия» («Башхим»). А уже в 2013 году, когда появилось АО «Башкирская содовая компания», вобравшее в себя все активы «Соды», «Башхим» стал владельцем 29,02%, республика получила только 38,27%. И в списке аффилированных лиц (на июне 2013 года) появилась офшорная фирма Modisanna Limited — 31,16% уставного капитала. Состав акционеров за эти годы трансформировался, и на конец июня 2020 года основными акционерами являются АО «Башкирская химия» с долей 57,18% и АО «Региональный фонд», подконтрольный властям Башкирии, с долей 38,28%. Уставный капитал БСК составляет 165 664 800 рублей. Вот так где-то в дороге государство потеряло львиную долю акций «Соды».

Напомним, в 2010 году газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источник в минземимущества республики, что инициатором создания БСК был действовавший тогда глава региона Муртаза Рахимов. Но вопросы у прокурора будут, вероятно, и к ФАС. Ведь кто-то же должен был одобрить такую крупную сделку с госактивом, не так ли?

Кто стоит за «Башкирской химией»?

Список своих аффилированных лиц «Башхим» в последний раз раскрывал в 2015 году, и тогда 100% акций АО было у Modisanna Limited, конечные бенефициары которой неизвестны. На сегодня, если ориентироваться на коды классификации, общество числится собственностью иностранных юридических лиц. В качестве действующей управляющей компании активом в СМИ называлась Ledra Fiduciaries Limited.

«Башхим» был учрежден в январе 2005 года для управления финансово-промышленными группами.

Уставный капитал компании превышает 1,614 млрд рублей. Учредителями числятся — Дмитрий Пяткин и Сергей Черников, чьи данные схожи с данными бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Пяткин на сегодня входит в состав совета директоров «Башкирской содовой компании». В отчёте 2020 года уточняется, что он «доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет». Дмитрий Пяткин с 2014 года и по настоящее время также числится консультантом в ООО «Торговый дом «Башхим». Последнее имеет в БСК небольшую долю — 0,24% и как раз с 2014 года, когда было создано. Торговый дом принадлежит непосредственно «Башкирской содовой компании».

Возвращаясь к Пяткину. В отчёте ОАО «Сода» по итогам 2012 года Дмитрия Пяткин фигурировал в составе совета директоров как советник генерального директора московского ООО «Экспотрейд», а спустя несколько месяцев после избрания совета директоров в той же фирме он уже числится как председатель Совета директоров ОАО «Каустик».

В активе Дмитрия Пяткина на сегодня доли в девяти юрлицах. Ему с апреля 2018 года принадлежит 100% доли в московском коммерческом банке «Альба-альянс» (уставный капитал — 159,1 млн рублей).

Из отчета банка за 2018 год следует, что ранее долю в нём имел и Александр Фрайман.

По данным ИА «Финмаркет», до 2005 года 50% доли в банке контролировали совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник, а оставшаяся часть была у Пяткина, Фраймана и экс-президента банка Игоря Анненского. Тогда же сообщалось, что одна из компаний Пяткина приобрела долю в ОАО «Каустик», войдя в состав акционеров.

Также Фрайман и Пяткин совместно владеют ООО «Экспотрейд» (бухгалтерские и правовые услуги). У обоих есть существенные доли в ООО «Европа трейд» (деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях), а также по 50% в «Кейэндэй» (бухгалтерские услуги) и «Промарсенал» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Пяткину принадлежит 100% доли в башкирском ООО «Совлинк холдинг», которое в свою очередь владеет долей в ООО «Евразийский центр развития». Среди собственников последнего отметился Таир Мансуров, чьи данные схожи с данными известного политического деятеля из Казахстана.

В активе Пяткина и «Совлинк холдинга» — брокерская компания «Совлинк», которая в свою очередь была соучредителем башкирского АО «Единая торговая компания». Именно «Совлинку» приписывают владение пакетом акций ОАО «Каустик», которое позднее влилось в БСК.

Помимо вышеперечисленного, Дмитрий Пяткин — совладелец башкирского ООО «Меселинское». Оно учреждено для охоты, отлова и отстрела диких животных в апреле 2004 года. Среди собственников — Ан Ен Док (40% доли). Данные последнего совпадают с данными члена совета директоров «Башкирской содовой компании».