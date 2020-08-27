Ульяновск, , 07:10 — REGNUM В Ульяновской области в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков, и эта проблема будет снята. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе совещания с членами федерального правительства, которое прошло под председательством президента Владимира Путина.

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Глава региона доложил главе государства о ситуации в строительной отрасли, в том числе особое внимание уделил решению проблем обманутых дольщиков. По его словам, в области «удалось выработать приемлемое решение».

«В Ульяновской области создан фонд по решению проблем обманутых дольщиков, разработано законодательство. В этом году из регионального бюджета на эти цели выделено 255 млн рублей, что позволило обеспечить квартирами 418 дольщиков. До конца года еще три проблемных дома также будут введены в эксплуатацию. А в 2022 году мы снимем эту проблему», — заявил Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в регионе сдано 14 долгостроев. В настоящее время в Ульяновской области по каждому объекту долевого строительства формируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств.

Напомним, в 2020 году на достройку проблемных объектов в рамках первого этапа выделено 152 млн рублей. Это позволило достроить пять домов в микрорайоне «Запад-1», жильё получили около 800 семей. В августе выделено 93 млн рублей на достройку домов №№ 37, 46. Осенью планируется выделить еще 30 млн рублей для достройки дома № 35.