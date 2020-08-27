Новосибирск, , 06:37 — REGNUM На выплаты новосибирским семьям с детьми от трёх до семи лет региону дополнительно выделено более 800 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Уточняется, что решение о выделении области дополнительного финансирования принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«На ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от трёх до семи лет Новосибирской области выделяется дополнительно из резервного фонда правительства России 804,8 млн рублей, таким образом общая сумма поддержки из резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Отметим, что из федерального бюджета на эти цели Новосибирская область получила 2,2 млрд рублей. В регионе выплата составляет 6018,5 рубля на ребёнка. По официальным данным, поддержку получили более 90 тысяч новосибирских детей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей.

Ещё одна мера поддержки — доплата безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Её размер составляет 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Этой мерой поддержки уже воспользовались более 37,5 тысяч новосибирских семей, где проживает 60 тысяч детей.

На дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до трёх лет в Новосибирской области перечислено 1,4 млрд рублей. Около 10 млрд рублей переведено семьям на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.