Владивосток, , 06:39 — REGNUM Власти Приморья подготовили предложения по урегулированию ситуации на розничном рынке нефтепродуктов. Инициатива заключается в принятии мер по фиксации объёмов реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ топлива через биржу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Независимые сети автозаправочных станций уже в течение двух лет несут значительные убытки, что ведёт к сокращению налоговых поступлений в краевой бюджет.

По мнению профильных экспертов, причина происходящего связана с недостаточным объёмом реализации моторного топлива через биржу с дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов (Комсомольский НПЗ, Хабаровский НПЗ) и недоступностью нефтепродуктов НПЗ Центральной и Восточной Сибири, что обусловлено ставкой железнодорожных тарифов. Решение по льготному тарифу на перевозку нефтепродуктов на территорию Дальнего Востока в размере 4 тыс. рублей за тонну в течение шести месяцев не принято.

Поэтому оптовые и мелкооптовые цены для независимых АЗС и промышленных предприятий края находятся на уровне или выше розничных цен АЗС крупных федеральных топливных компаний.

Такая ситуация возмущает потребителей. В этой связи руководство Приморья вышло на федеральный уровень с предложением зафиксировать объёмы реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, российским нефтяникам могут повысить нормативы по объёмам продажи топлива на биржевых торгах.