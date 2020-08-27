Москва, , 05:55 — REGNUM Возможность строительства железной дороги до Магадана до 2035 года рассматривают в Российских железных дорогах. Об этом 27 августа сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте — мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан», — сказал он.

По словам Белозерова, новый транспортный путь позволит раскрыть потенциал региона, который обладает большими залежами полезных ископаемых. Сейчас в компании рассчитывают стоимость проекта.

Добавим, сегодня железная дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. Железной дороги до Магадана нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен добиться строительства железной дороги в регион к в 2035 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Колымы рассказал, когда построят железную дорогу до Магадана