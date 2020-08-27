Владивосток, , 06:11 — REGNUM На долгострои Приморья из федерального бюджета до конца года направят более 1 млрд рублей. Деньги помогут решить проблемы обманутых дольщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Вопрос о выделении дополнительной финансовой поддержки решили в ходе рабочей встречи 26 августа министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Олег Кожемяко.

В крае введены в эксплуатацию уже семь долгостроев, около тысячи семей получили квартиры.

В 2020 году планируется достроить 11 проблемных домов — ввести в эксплуатацию не менее 100 тыс. кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Приморского края 26 августа приступил к рассмотрению претензии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» к ООО «Северо-Восток», которое работает в сфере строительства. Сумма иска превышает 37 млн рублей.