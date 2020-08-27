Верхнетекетский район, Томская область, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Томской области 15 сентября 2020 года рассмотрит обоснованность иска налоговой службы, требующей признать несостоятельным МУП «Верхнекетский водоканал», который расположен в Верхнекетском районе. Основанием для обращения с иском стал долг свыше 7,2 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск от межрайонной ИФНС России №7 по Томской области поступил 11 августа, а 18 августа его принял судья Хасанзянов.

ИФНС просит признать водоканал банкротом, открыв «в отношении него конкурсное производство по упрощённой процедуре отсутствующего должника». В реестр кредиторов просят внести два требования: во вторую очередь — долг по НДФЛ в размере 1 567 552 рубля, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — 2 940 126,56 рубля, а в третью очередь — задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 2 784 436,7 рубля, в том числе основной долг — 1 774 435,39 рубля, пени — 976 264,89 рубля, штрафы — 33 736,42 рубля.

В качестве временного управляющего для МУП предлагается участник Ассоциация МСРО «Содействие» из Орловской области.