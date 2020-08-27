Москва, , 03:22 — REGNUM Следом за многомиллиардными претензиями банка «Траст» к иностранной компании — «Открытие инвестментс Кипр Лимитед» поступил иск и от ПАО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие». Сумма претензий, которые начнут рассматривать 15 февраля 2021 года, составляет почти 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 5 августа 2020 года и принят судьёй Дьяконовой 11 августа. При этом истцу отказали в обеспечительных мерах в виде ареста имущества, в том числе средств на счетах ответчика, открытых в банке. Помимо этого, истец настаивал на наложении ареста на средства, которые «подлежат выплате ответчику как конкурсному кредитору в деле №А40−83 669/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Инвестпро». Просил он также запретить отчуждать и уступать право требования к вышеупомянутой фирме.

В целом с офшорной компании-ответчика требуют взыскать 1 964 839 351,92 рубля.

Напомним, ранее банк «Траст» обратился к той же иностранной компании с иском на более чем 4 млрд рублей. Третьим лицом в споре фигурирует обанкроченная фирма из Калининградской области, которая занималась производством кирпича. Это дело начнут рассматривать 18 января 2021 года.