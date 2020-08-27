Тула, , 03:07 — REGNUM Арбитраж Тульской области 10 сентября 2020 года планирует начать рассмотрение банкротного иска, поданного «Московским индустриальным банком» к ООО Торгово-развлекательный центр «Миллионный». Иск принят к производству судьей Шингалеевой, передаёт ИА REGNUM.

Претензии от банка поступили 10 августа 2020 года, а 14 августа его приняли к производству. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Сумма долга не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в Туле в июне 2001 года. Её владельцы — директор Михаил Клеников, Роман Блинов, Елена и Вадим Жерздевы. По адресу ООО в Туле расположен одноимённый торговый центр, в котором базируются свыше 40 компаний.