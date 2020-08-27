Тегеран, , 08:07 — REGNUM 26 августа первый грузовой корабль с индийским сахаром для Афганистана прибыл в иранский юго-восточный порт Чабахар, заявил генеральный директор департамента портов и морских перевозок иранской провинции Систан-Белуджистан Бехруз Акаи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Этот груз, который включает 1890 тонн индийского сахара в 70 контейнерах, пришвартован в порту Шахид-Бехешти в Чабахаре», — сказал Бехруз Акаи в интервью IRNA.

Акаи также отметил, что ранее в этом порту пришвартовалось седьмое грузовое судно, перевозившее индийскую пшеницу для Афганистана в 352 контейнерах, груз которых весил около 8800 тонн. Акаи подчеркнул, что к настоящему времени в порт Чабахар прибыло около 1700 контейнеров с 43 000 тонн пшеницы для Афганистана.

Чабахар как единственный порт Ирана, имеющий выход к мировому океану, играет важную роль в развитии торговли, экспорта и импорта, а также в рыболовстве.