Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Приобретение американского сегмента социальной сети TikTok не входит в планы компании Google, заявил директор организации Сундар Пичаи, сообщает агентство Bloomberg.

При этом глава корпорации подтвердил, что TikTok использует для своего функционирования облачные сервисы Google.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что инвестиционные компании Sequoia Capital и General Atlantic вместе с корпорацией Oracle планируют участвовать в покупке американской части социальной сети TikTok.

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