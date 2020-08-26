Москва, , 23:54 — REGNUM Прожиточный минимум в Москве за II квартал 2020 года установлен на уровне 17 841 рубля. Соответствующее постановление мэра Сергея Собянина обнародовала пресс-служба столичной мэрии.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Москве установлен в размере 20 361 рубля, для пенсионеров — 12 606 рублей, для детей — 15 450 рублей.

Напомним, за I квартал 2020 года прожиточный минимум в расчёте на душу населения в столице составил 17 121 рубль.

В целом по России минимальный прожиточный минимум в настоящее время закреплён на уровне 12 100 рублей.