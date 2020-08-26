Астрахань, , 22:34 — REGNUM В Астрахани директора управляющей компании будут судить из-за балкона, обрушившегося с многоэтажного дома на улице Яблочкова в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

17 ноября 2019 года двое знакомых вышли на балкон четвертого этажа. Балкон обрушился вместе с мужчинами. Пострадавших госпитализировали. Мужчина 1980 года рождения, хозяин квартиры, скончался. Его 37-летний знакомый долгое время находился в реанимации, но его жизнь медики спасли.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Согласно заключению эксперта, причиной трагедии стало ненадлежащее техническое состояние конструкции ограждения и балконной плиты. При этом известно, что ранее хозяин квартиры обращался в управляющую компанию с просьбой отремонтировать балкон.

Читайте ранее в этом сюжете: Астраханца убил упавший балкон