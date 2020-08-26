Москва, , 20:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил на онлайн-совещании с членами правительства РФ, что система оформления страховых выплат заболевшим коронавирусом медикам оказалась слишком забюрократизированной и потребовал разобраться с отдельными случаями нарушений, а также обобщить возникающие проблемы и принять решение по ним либо на федеральном уровне, либо дать рекомендации регионам. Никакой бюрократии при страховых выплатах медработникам быть не должно, подчеркнул, комментируя президентское поручение, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, доктор Леонид Рошаль.

«Очень хорошо, когда президент знает об этом вопросе и принимает очень четкие решения, как выйти из этой ситуации. И медицинские работники, которые работают в медицинских учреждениях, и их немедицинский персонал — они все должны быть защищены, — отметил Леонид Рошаль, — Вопрос бюрократизации страховых выплат был поставлен на заседании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» сопредседателем регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президентом Национальной медицинской палаты Сергеем Дорофеевым. По данным мониторинга ОНФ, большинство опрошенных медработников, заболевших коронавирусом, пока не смогли получить страховые выплаты. Мы совместно с Профсоюзом медицинских работников РФ обсудили эту тему и направили предложения по исправлению ситуации в правительство РФ».

ОНФ опросил 1054 заболевших коронавирусом медицинских работников о проблемах со страховыми выплатами, которые полагаются при заражении во время оказания помощи инфицированным пациентам. 564 опрошенных подали заявления на страховые выплаты в связи с осложнениями после заболевания. Около 400 из них ожидают решения врачебных комиссий о наступлении страхового случая.

Мониторинг Народного фронта показал, что при обосновании страховых выплат возникает проблема излишней бюрократии. Медики сообщили, что, несмотря на то, что перечень необходимых документов определен Правительством РФ, в некоторых регионах от них требуют более десятка разных справок. Например, для подачи заявления о выплатах в Новосибирской области требуется представить 16 документов.

Выборочная проверка в регионах подтвердила, что медработники столкнулись с препятствиями, мешающими им получить страховые выплаты. Так, они не имеют возможности доказать свое заражение именно от инфицированного пациента, а затягивание рассмотрения документов приводит к тому, что врачи ждут решения по выплатам по два-три месяца.

Напомним, в начале августа Народный фронт провел круглый стол «Вопросы обеспечения дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию», на котором эксперты ОНФ вместе с представителями Минздрава, Минфина, Минтруда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования рассмотрели проблемы с получением страховых выплат. О них рассказали представители региональных отделений ОНФ и Национальной медицинской палаты.

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