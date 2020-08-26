Бишкек, , 20:15 — REGNUM Национальный банк Киргизии провел реструктуризацию половины кредитного портфеля банков-партнеров и микрофинансовых организаций. Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге заявил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

По словам главы финансового регулятора, сделано это в рамках предложенных правительством мер по оказанию помощи бизнесу и гражданам, пострадавшим от последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Абдыгулов отметил, что всего было реструктуризировано 200 тысяч займов на общую сумму 80 млрд сомов (около 76,5 млрд рублей), и добавил, что нацбанк рекомендует коммерческим банкам не начислять пеню и не накладывать штрафы за просрочку выплат по кредитам.