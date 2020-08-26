Обнинск, Калужская область, , 19:48 — REGNUM Сегодня, 26 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил производственное предприятие ООО «Санатметал СНГ» в Обнинске.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ» Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, обнинское предприятие международной компании, получившей заслуженное признание за свои исключительные инновационные продукты, открылось в 2018 году. Здесь производят имплантаты для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезы суставов в соответствие с европейскими стандартами качества. За первое полугодие текущего года на предприятии выпущено около 10 тысяч имплантатов. Основные потребители продукции — российские медицинские учреждения.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ» Пресс-служба правительства Калужской области

Общий объем инвестиций с начала реализации проекта по строительству предприятия ООО «Санатметал СНГ» составил порядка 350 млн. рублей.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ» Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона осмотрел производство и побеседовал с руководством предприятия. Он так же познакомился с новой разработкой головной кампании — карманным электрокардиографом, который помогает оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний путём измерений частоты биений сердца и анализа данных.