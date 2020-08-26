Обнинск, Калужская область, 26 августа 2020, 19:48 — REGNUM Сегодня, 26 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил производственное предприятие ООО «Санатметал СНГ» в Обнинске.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, обнинское предприятие международной компании, получившей заслуженное признание за свои исключительные инновационные продукты, открылось в 2018 году. Здесь производят имплантаты для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезы суставов в соответствие с европейскими стандартами качества. За первое полугодие текущего года на предприятии выпущено около 10 тысяч имплантатов. Основные потребители продукции — российские медицинские учреждения.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Пресс-служба правительства Калужской области

Общий объем инвестиций с начала реализации проекта по строительству предприятия ООО «Санатметал СНГ» составил порядка 350 млн. рублей.

Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Врио губернатора Калужской области посетил ООО «Санатметал СНГ»
Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона осмотрел производство и побеседовал с руководством предприятия. Он так же познакомился с новой разработкой головной кампании — карманным электрокардиографом, который помогает оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний путём измерений частоты биений сердца и анализа данных.