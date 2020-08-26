Пермь, , 19:35 — REGNUM В среду, 26 августа, глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период (2021−2025 годы).

По словам Алексея Миллера, инвестиции компании в газификацию Пермского края предусмотрены в объеме более 8,8 млрд руб. Это в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущей пятилетней программой (до конца 2020 года). Газпром направит средства в том числе на строительство 24 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 468 км. В результате будут созданы условия для газификации около 10,5 тыс. домовладений в 78 населенных пунктах. Например, новые сети будут построены к селам Кузнечиха и Комарово (Осинский р-н), Покровское (Нытвенский р-н), к селу Они и поселку Майкор (Юсьвинский р-н) и другим, а также в Куединском, Лысьвенском, Чайковском, Юсьвинском, Верещагинском, Сивинском, Пермском, Суксунском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Большесосновском и Очерском районах и округах Прикамья.

Программа газификации до конца 2025 года предусматривает подключение к газу 60 котельных и предприятий. Например, возможность использования газа получат «Протон», «Пермские моторы», Южный рудник ПАО «Уралкалия», ООО «Новомет-Пермь».

Глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что правительство региона берет на себя обязанности по строительству 385,9 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 60 котельных к приему газа. Общая стоимость строительства — 1,5 млрд руб. По словам Дмитрия Махонина, перевод котельных на газ снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру и бюджеты территорий.

«Газификация — великое дело. Регион стремится увеличивать темпы газификации, готов к расширению программы газификации. Например, мы решили, что газопроводы должны строиться до фасада дома, чтобы жители не думали, как завести газ в дом, а устанавливали оборудование и начинали им пользоваться. Самое важное, чтобы газ появился на конфорке и в котле — это реальный результат программы газификации», — подчеркнул Дмитрий Махонин и добавил, что регион намерен продолжить переговоры с Газпромом по включению в программу газификации дополнительных газопроводов.

Газпром"и Пермский край много лет ведут совместную работу по газификации региона. С 2005 года уровень газификации края вырос на 8,2% и на 1 января 2020 года достиг 69,8%, сообщает официальный портал правительства Пермского края.