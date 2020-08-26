Москва, , 19:19 — REGNUM Сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль минус убыток) за I полугодие 2020 года составил 4 трлн 308,9 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 8 трлн 84,5 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился в 1,9 раза.

Сообщается также, что доля убыточных организаций в России в I полугодии 2020 года увеличилась на 3,9 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 35,3%.

Согласно данным Росстата, за отчётный период 35,3 тысячи организаций получили прибыль на общую сумму 6 трлн 985,7млрд рублей, при этом 19,3 тысячи организаций понесли убыток в общей сложности на 2 трлн 676,8 млрд рублей.