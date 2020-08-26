Москва, 26 августа 2020, 19:13 — REGNUM Форум «Сильные идеи для нового времени» нацелен на формирование содружества инициативных людей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили перспективу проведения форума стратегических инициатив в Сочи.
Губернатор Кубани отметил, что Сочи имеет богатый опыт проведения мероприятий самого высокого международного уровня и выразил уверенность в том, что и этот форум пройдет достойно.
В свою очередь Светлана Чупшева рассказала о важности форума для реализации инициативных идей.
По ее словам интересные проекты имеет все шансы на федеральную поддержку. Лучшие идеи будут презентованы широкой аудитории на сочинском форуме.
Прием заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе.