Москва, , 19:13 — REGNUM Форум «Сильные идеи для нового времени» нацелен на формирование содружества инициативных людей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили перспективу проведения форума стратегических инициатив в Сочи.

Губернатор Кубани отметил, что Сочи имеет богатый опыт проведения мероприятий самого высокого международного уровня и выразил уверенность в том, что и этот форум пройдет достойно.

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь, обеспечить комфорт проживания участников, логистику. В тоже время мы хотим, чтобы край принял самое активное участие, имел свой павильон, где в полной мере будет представлена информация о регионе и бизнесе. Это позволит привлечь новых партнеров и инвесторов», — подчеркнул глава края.

В свою очередь Светлана Чупшева рассказала о важности форума для реализации инициативных идей.

«Претендентами уже подано более 7 тыс. самых разных идей, касающихся перезагрузки экономики, социальной и технологической сфер. И Краснодарский край занимает второе место по количеству поданных заявок. Наша цель сделать так, чтобы эти предложения не остались идеями. То, что край также готов поддержать стоящие разработки дает уверенность в их реализации», — сказала она.

По ее словам интересные проекты имеет все шансы на федеральную поддержку. Лучшие идеи будут презентованы широкой аудитории на сочинском форуме.

Прием заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе.