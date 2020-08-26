Милан, Италия, , 19:03 — REGNUM Во втором квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 12,4% в сравнении с данными за первый квартал, с такой оценкой выступили в среду, 26 августа, эксперты Организации по взаимодействию и экономическому развитию, которая изучает ситуацию в экономиках развитых стран Запада.

Эта оценка совпадает с данными итальянских статистиков. По итогам второго квартала ВВП Италии потерял за год около 17%.

Среди развитых европейских стран хуже, чем в Италии, дела, по оценке организации, обстоят только в Великобритании (снижение ВВП на 20,4% во втором квартале года в сравнении с первым) и Франции (13,8%).