Минск, 26 августа 2020, 18:45 — REGNUM Специалисты из МАГАТЭ приглашены на атомные объекты в Белоруссию, сообщили 28 августа в белорусском министерстве энергетики.
Минск посетят представители миссии МАГАТЭ по физической защите ядерного материала.
Напомним, Белоруссия готовится ввести в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), первый блок которой будет запущен в начале 2021 года. Активным противником этого проекта выступает Литва.
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