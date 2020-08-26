Минск, , 18:45 — REGNUM Специалисты из МАГАТЭ приглашены на атомные объекты в Белоруссию, сообщили 28 августа в белорусском министерстве энергетики.

Минск посетят представители миссии МАГАТЭ по физической защите ядерного материала.

Напомним, Белоруссия готовится ввести в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), первый блок которой будет запущен в начале 2021 года. Активным противником этого проекта выступает Литва.

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