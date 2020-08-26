Бишкек, , 18:37 — REGNUM Приток денежных переводов в Киргизию из-за рубежа складывается ниже прошлогодних значений на 13%. Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге заявил председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, в первой половине текущего года в республику поступило денежных переводов на общую сумму $763,6 млн (около 56 млрд 898 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным за рубежом работают 735 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Из них 640 тысяч или 87% трудятся в России.