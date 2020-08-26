Бишкек, 26 августа 2020, 18:24 — REGNUM Инфляция в Киргизии по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 5% — 7%. Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге заявил председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов.
По словам главы НБКР, пик инфляции в Киргизии пришелся на апрель, достигнув 8,6%.
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Абдыгулов уточнил, что резкий скачок инфляции был связан с ажиотажным спросом на товары первой необходимости, возникшем из-за ограничений, вызванных карантинными мерами по причине пандемии.
«Сейчас наблюдается замедление роста цен. Так, по состоянию на середину августа, показатель инфляции снизился до 4,9%», — резюмировал он.
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