Бишкек, , 18:24 — REGNUM Инфляция в Киргизии по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 5% — 7%. Об этом сегодня, 26 августа, на брифинге заявил председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов.

По словам главы НБКР, пик инфляции в Киргизии пришелся на апрель, достигнув 8,6%.

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Абдыгулов уточнил, что резкий скачок инфляции был связан с ажиотажным спросом на товары первой необходимости, возникшем из-за ограничений, вызванных карантинными мерами по причине пандемии.

«Сейчас наблюдается замедление роста цен. Так, по состоянию на середину августа, показатель инфляции снизился до 4,9%», — резюмировал он.