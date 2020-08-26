Москва, 26 августа 2020, 18:05 — REGNUM Вопрос использования различных инструментов привлечения финансирования к расселению жителей России из ветхого жилья поручил проработать президент страны Владимир Путин на заседании с членами правительства 26 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти намерены ускорить решение вопроса с расселением аварийных домов.
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