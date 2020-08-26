Кальяри, Италия, , 17:43 — REGNUM Число рабочих мест в итальянской туристической индустрии уже сократилось на 220 тысяч, таковы данные профильного исследования Demoskopika, опубликованные в среду, 26 августа.

Последствием отсутствия иностранных туристов, сокращения внутреннего турпотока и недополучения 12 млрд евро прибыли в 2020 году может стать закрытие до 50 тысяч компаний отрасли, полагают эксперты.

Сфера туризма напрямую приносит Италии 13% ВВП, с учетом косвенных доходов вклад отрасли еще выше, ее проблемы будут иметь самые печальные последствия для экономики страны в целом, отметили авторы исследования.