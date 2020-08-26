Подгорица, , 18:57 — REGNUM Электропредприятие Черногории (EPCG) и норвежская компания NTE после успешного ввода в эксплуатацию реконструированной и модернизированной малой гидроэлектростанции Slap Zete завершили реконструкцию и модернизацию другой малой гидроэлектростанции Glava Zete.

Проект реконструкции этих двух малых гидроэлектростанций является частью инвестиционного плана EPCG с целью сохранения и увеличения мощности существующих малых гидроэлектростанций посредством реконструкции.

В проект было инвестировано более 8 миллионов евро. После реконструкции гидроэлектростанций их мощности увеличатся на 30%.