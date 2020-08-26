Красногорск, , 16:59 — REGNUM Российские вузы сохранят стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, однако недостаток доходов можно скомпенсировать с помощью средств федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Я исхожу из того, что в вузах тоже непростая ситуация финансовая. Деньги-то небольшие. Проанализируйте ещё раз, может, поддержать в этом году? Хотя бы частично компенсировать то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения», — заявил Путин.

Перед этим министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что во всех вузах России стоимость обучения останется на уровне 2019 года.

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