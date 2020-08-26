Давос, Швейцария, , 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, экономический форум перенесен с конца января на начало лета.

«Я хочу поделиться с вами новостью о том, что ВЭФ сегодня принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета», — заявил Эдриан Монк.

Он пояснил, что такое решение было обусловлено невозможностью соблюсти все меры безопасности в январе 2021 года

Точная дата следующей встречи деятелей ВЭФ будет опубликована позже.

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