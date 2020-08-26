Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Китайские госкомпании включены в черный список минторга США за деятельность в акватории Южно-Китайского моря, сообщает 26 августа американское ведомство.

Речь идёт об организациях, которые, как утверждает Вашингтон, попались на оказании помощи китайским властям в деле проведения насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря.

«Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне», — говорится в сообщении минторга США.

Напомним, проблема акватории Южно-Китайского моря носит политический характер. Она касается государственной принадлежности архипелага Спратли и Парасельских островов. Параселы оспариваются Китаем и Вьетнамом, а Спратли — Китаем, Тайванем и странами АСЕАН — Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

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