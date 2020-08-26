Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Стремление властей ЕС к экологичности энергетики объясняется их желанием зарабатывать на экспорте новых технологий, а если в ЕС появится «углеродный налог», России действительно есть, чем ответить, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разработает «меры внутреннего и внешнего реагирования» на случай введения в ЕС «углеродного налога».

Также Медведев отметил, что если такой налог будет введен «без ограничений или комментариев», это будет противоречить нормам международных соглашений. Конвеция ООН по изменению климата не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата «для ограничения международной конкурентоспособности», сказал он.

« Медведев прав, эта инициатива ЕС действительно противоречит нормам действующих международных соглашений. Но правила устанавливает тот, кто обладает законотворческой инициативой. Им нужны на собственном рынке именно такие правила, поскольку они рассчитывают зарабатывать на новых технологиях, которые они сначала внедрят у себя, а потом начнут экспортировать. Это их будущая рыночная ниша.