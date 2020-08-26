Москва, , 16:00 — REGNUM С начала текущего года ставки на аренду комнат выросли в 39 из 70 крупных городов России. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».

Аренда JesusManuel1

Эксперты портала проанализировали динамику арендных ставок на комнаты, которые сдаются в наём в 70 крупнейших городах страны с населением свыше 300 тыс. человек.

«С начала года в 39 городах они (ставки на аренды комнат — ред.) поднялись, что говорит о перетекании спроса на долгосрочную аренду в самый дешевый сегмент рынка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что подорожание аренды более чем на 5% зафиксировано в 15 крупных городах, в среднем по стране аренда подорожала на 1,5% — до 6734 рублей в месяц.

Заметнее всего, на 24,1% с начала года выросла аренда комнаты в Севастополе — до 9762 рублей в месяц. В десятку городов с наиболее дорогой арендой комнат вошли Барнаул (+18%), Пенза (+15%), Волгоград (+14,2%), Мурманск (+12,3%), Сочи и Якутск (оба на +12,1%), Белгород (+9%) и Астрахань (+8,8%).

При этом городами, где стоимость аренды комнат снизилась, стали: Магнитогорск (-19,3%), Тольятти (-13,4%), Краснодар (-8,5%), Тверь (-8%), Набережные Челны (— 7,7%), Чебоксары (-7,3%) и Казань (-5,2%).

В десятку городов, где цены на комнаты опустились в наибольшей степени, вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве число сделок на рынке новостроек выросло на 4% по сравнению с июнем текущего года.