Душанбе, , 15:36 — REGNUM Власти Таджикистана потратили в первой половине 2020 года $114,8 млн на обслуживание внешнего долга, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

По данным ведомства, внешний долг республики по состоянию на 1 июля 2020 года составил $3,1 млрд, или 36,1% к ВВП. На выплату основной суммы долга потрачено $76,5 млн, на выплату процентов — $38,3 млн.

Основными кредиторами Таджикистана остаются китайский «Эксимбанк» — $1,1 млрд, Всемирный банк — $338 млн и Азиатский банк развития — $278 млн. Правительство республики планирует в ближайшие три года привлечь еще $1 млрд внешних обязательств.

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