Пекин, , 15:41 — REGNUM Стоимость базовой модели H9 китайской компании Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя») составит 310 тыс. юаней (около 3,3 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Wroom.

Hongqi H9

За топовую версию автомобиля придётся выложить 540 тыс. юаней (порядка 5,8 млн рублей).

Главными конкурентами Hongqi H9 на глобальном рынке станут седаны Audi A6, Cadillac CT6, Mercedes-Benz E-класса и Lexus ES.

Размер модели H9 составляет 5,14 м, а его дизайн создавался при участии Джайлса Тейлора, который ранее работал в компании Rolls-Royce.

Премиальный Hongqi собран на заднеприводной «тележке». В линейке агрегатов присутствуют исключительно бензиновые двигатели. Это четырёхцилиндровый мотор рабочим объёмом два литра (252 л. с.) либо шестицилиндровый движок объёмом три литра (283 л. с.). Оба мотора агрегатируются с семискоростным «роботом».

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года продажи машин бренда Hongqi ведущего китайского автопроизводителя First Automotive Works (FAW) Group Co., Ltd. выросли на 108% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

