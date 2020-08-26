Москва, , 15:19 — REGNUM В июле 2020 года первое место по реализации новых машин в Европе заняла Германия. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

По данным VDA, в Германии за отчётный месяц было реализовано 314 938 автомобилей, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. В ассоциации отметили, что это наименьшее падение продаж с начала года.

На втором месте по количеству проданных машин находится Франция. Здесь местные автолюбители приобрели 178 982 автомобиля. Это на 3,9% больше, чем в 2019 году. Тройку лидеров среди европейских авторынков замыкает Великобритания — 174 887 проданных машин. В этой стране наблюдается рост продаж по сравнению с прошлым годом на 11,3%.

На четвёртом и пятом местах соответственно Россия (164,5 тыс. ед.) и Италия (136,4 тыс. ед.). Стоит отметить, что в июне авторынок РФ занимал пятое место в европейском первенстве.

Напомним, в июле текущего года оборот с продажи транспортных средств на автомобильном рынке России составил 231,3 млрд рублей.

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