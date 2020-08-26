Джуба, , 16:13 — REGNUM Правительство Южного Судана добивается получения кредита в размере 250 миллионов долларов США от Африканского экспортно-импортного банка для реализации давно отложенного мирного соглашения, борьбы с пандемией коронавируса и обеспечения продовольственной безопасности населения. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства Южного Судана в интервью государственному телеканалу.

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"В Африканском экспортно-импортном банке согласились продолжить процесс предоставления кредита при условии, что правительство Южного Судана пройдет через установленные процедуры», — сказала Лили Акол Акол, сообщив, что кредит был «чрезвычайным».

Неделю назад в центробанке Южного Судана предупредили, что в стране заканчиваются доллары.

Богатый нефтью Южный Судан, переживший пять лет гражданской войны с момента обретения независимости в 2011 году, неоднократно подвергался критике за повсеместную коррупцию.

Правительство страны также обратилось за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), но неясно, будет ли одобрен этот запрос.

Безопасность остается серьезной проблемой для развития страны. Мятежники, которые не подписали мирное соглашение в 2018 году, все еще совершают нападения в ряде регионов страны; на прошлой неделе шесть телохранителей одного из вице-президентов Южного Судана попали в засаду и были убиты.