Тулун, Иркутская область, , 14:55 — REGNUM Глава Приангарья Игорь Кобзев сегодня, 26 августа, посетил строящиеся микрорайоны и социальные объекты в Тулуне, жители которого пострадали от мощнейшего наводнения летом 2019 г., сделав важное заявление: количество возводимого жилья является рекордным для этого города. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Рекордное для города количество жилья строится в Тулуне Служба правительства Иркутской области

В микрорайоне Берёзовая Роща в рамках первого этапа строительства возводят 224 индивидуальных жилых дома, 65 из них уже сдано в эксплуатацию. Подведены электрические сети и водоснабжение, установлено наружное освещение, на финальной стадии находится строительство внутриквартальных проездов.

«Мы зашли на проблемные объекты компании «Эколайф», которая не выполнила в срок свои обязательства по строительству домов по заключённым трёхсторонним договорам. Выход из этого положения найден: руководитель компании пообещал, что к 1 ноября все дома будут введены в эксплуатацию. Если сам застройщик это говорит, то он должен это сделать. Жители этого ждут», — пояснил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В микрорайоне Угольщиков возводят шесть восьмиэтажек. Они находятся в разной степени готовности, в двух домах начаты работы по восьмому этажу. На площадке работают два подрядчика. У обоих строительство идёт в соответствии с графиком. Сдать новостройки в эксплуатацию планируют к Новому году.

В этом же микрорайоне уже заселяют три двухэтажных дома на 66 квартир, проведено благоустройство территории. На финальной стадии находится благоустройство главной магистрали Тулуна — улицы Ленина. 70 млн рублей на эти цели было получено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За счёт средств областного бюджета ведётся ремонт 2,4 км дорожного полотна, устройство пешеходных тротуаров. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ремонтирует фасады восьми домов. Все работы будут завершены к 1 сентября.

«Город меняется с каждым днём. Его развитие будет идти и дальше. Сегодня основная задача — это производство. Тулун получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для нас важно, чтобы сюда пришёл малый, средний, крупный бизнес, создал хорошую рабочую обстановку, где люди могли бы работать», — сказал глава региона Игорь Кобзев

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области произошло летом, 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Многие были свидетелями того, река Ия несла по воде целые дама и усадьбы, под мостом они ломались, как спички.

Президент России Владимир Путин трижды лично приезжал в Приангарье решать проблемы пострадавших. Вопросы восстановления инфраструктуры в Тулуне и Нижнеудинские обсуждались недавно главой государства с главой Приангарья Игорем Кобзевым.

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