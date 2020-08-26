Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 14:47 — REGNUM На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии будет создан новый объект, который привлечет туристов и придаст новый импульс развитию туристического комплекса, сообщили 26 августа в Министерстве экономического развития РФ.

Руководство курорта планирует построить пешеходную зону, которая соединит две туристические деревни «Романтик» и «Лунную поляну». В настоящее время почти вся развлекательная инфраструктура курорта «Архыз» сосредоточена в деревне «Романтик».

"В 2020 году запланировано строительство променада, который свяжет две туристические деревни курорта — «Романтик» и «Лунная поляна». Освещённая пешеходная дорожка шириной четыре метра позволит расширить активности всесезонного курорта», — говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Минэкономразвития, соединив две территории на курорте «Архыз» пешеходной зоной, можно ускорить дальнейшее комплексное развитие туркомплекса и привлечь новых резидентов на «Лунную поляну».