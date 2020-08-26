Тулун, Иркутская область, , 14:36 — REGNUM Значимое событие произошло сегодня, 26 августа, в Тулуне, — городе Иркутской области, жители которого очень сильно пострадали от мощнейшего наводнения произошедшего летом 2019 г. Там завершилось строительство новой детской поликлиники. Для посетителей учреждение начнет работать после 6 сентября. Работы велись в рамках государственно-частного партнерства за счет средств благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

В Тулуне завершилось строительство новой детской поликлиники Пресс-служба правительства Иркутской области

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Новый филиал является подразделением Тулунской городской больницы. Он будет обслуживать около двух с половиной тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих сельских населенных пунктов Тулунского района. Это позволит разгрузить действующую поликлинику, которая расположена на другом конце города. В филиале созданы условия для маломобильных групп населения. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену.

В поликлинике есть свое диагностическое отделение, кабинет компьютерной томографии, два педиатрических кабинета, кабинет врача акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день.

«Открытия филиала ждут все жители близлежащих районов, а особенно семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Здесь создана хорошая диагностическая база. На сегодняшний день важно, что начнет работу прививочный кабинет, и мы сможем своевременно вакцинировать детей. Правительство региона готово и дальше поддерживать такие проекты и сотрудничать с социально ответственными компаниями. Сейчас наша задача — обеспечить поликлинику квалифицированными специалистами», — подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Известно, что для медучреждения уже приобретено современное оборудование: рециркуляторы, фармацевтические холодильники, дефибрилляторы, персональные компьютеры, электронные весы, тонометры, и прочее. Оснащены кабинеты компьютерной томографии и УЗИ. Также в учреждении также организованы игровые зоны для детей, а также комната матери и ребенка. Для удобства посетителей кабинеты оборудованы системой приглашения и электронной очереди.

«Мы давно сотрудничаем с администрацией Тулунского района. Сразу после наводнения мы передали городской больнице два новых автомобиля скорой помощи. Создание новой поликлиники заняло у нас около восьми месяцев: в декабре родилась идея и проект, в феврале мы начали строительство, и сегодня с радостью передаём городу новое медицинское учреждение.

На сегодняшний день это самая современная поликлиника в районе. Её открытие позволит повысить качество и доступность медицинских услуг для жителей Тулуна», — отметила генеральный директор Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» Екатерина Никитина. Игорь Кобзев поручил специалистам рассмотреть возможность использования телемедицины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадавшими стали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, лично решая проблемы региона.

К восстановлению необходимой инфраструктуры (больниц, поликлиник) а были привлечены крупнейшие российские компании, в частности Русал и Сбербанк.

В Тулуне и Тулунском районе проживает 17 983 ребенка до 17 лет. Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается единственной детской поликлиникой, расположенной на ул. 3-я Заречная, рассчитанной на 237 посещений в смену. Прием ведется в стесненных условиях. Кроме того, в здании осуществляется прием взрослого население. Часть здания не используется в связи с аварийным состоянием.

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