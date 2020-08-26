Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Вино, произведенное в Грузии, планируется поставлять на военные базы США. Об этом 26 августа сообщил новостному порталу Business media Georgia глава одной из винодельческих компаний Георгий Берикашвили.

«На военных базах США есть супермаркеты, а также рестораны, бары и так далее. Сейчас идет разговор о размещении нашей продукции в магазинах, которые находятся на двух военных базах», — рассказал журналистам Берикашвили.

Он добавил, что сначала будет отправлено около 600 бутылок в базы, одна из которых расположена в Канаде, а другая — в Германии. В дальнейшем объем продаж планируется увеличить. Берикашвили отметил, что это первый продукт из Грузии, который попадет на американские военные базы.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года из Грузии в Россию было поставлено более 58 млн бутылок вина, что составило 62% от общего объема экспорта.

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