Киев, , 14:13 — REGNUM 65,3% украинцев на сегодняшний день считают себя бедными, сообщил 26 августа госстат страны со ссылкой на данные соответствующего исследования.

Гроши Torange.biz

Как отмечает ведомство, еще 33,6% украинцев отнесли себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса.

Средним классом считают себя 1,1% граждан, а украинцев, которые считают себя богатыми, выявить вообще не удалось.

Опрос также показал, что в 2019 г. для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало, для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения, не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

Госстат отмечает, что данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств, но не уточняет, на каких условиях проводилось исследование.

ИА REGNUM напоминает, что в мае ЮНИСЕФ спрогнозировал, что 6 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности, имея зарплату порядка 5−6 тыс. грн (220−250 долларов).

Президент Зеленский в свою очередь признал, что это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами, но все же не бедность.