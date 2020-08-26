Киев, , 14:04 — REGNUM В июле 2020 года совокупный госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 0,04%, до 85,05 млрд долларов, а в гривне на 3,79% — до 2,355 трлн грн.

Соответствующие данные 26 августа обнародовало правительство Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

Непосредственно в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% — до 74,84 млрд долларов, а вот внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% — до 43,12 млрд долларов.

Гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в марте премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо в текущем году погасить $3,5 млрд внешних долгов в эквиваленте и $5,5 млрд — внутренних. Два пика выплат по государственному долгу Украина уже прошла — в мае и июле, еще один пик выплат приходится на сентябрь.

В июне Украина и МВФ согласовали условия нового меморандума на $5 млрд долларов, из которых $2 млрд в Киеве уже получили.