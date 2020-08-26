Сеул, , 14:38 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics пожертвовала $4 млн на борьбу с коронавирусом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По их словам, данные средства будут направлены на закупку продуктовых корзин и предметов первой необходимости для уязвимых слоев населения в Нью-Джерси, Калифорнии и Техасе.

Известно, что дочернее предприятие южнокорейской компании в США также намерено оказывать помощь жителям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с октября текущего года сотрудники компании займутся волонтерской деятельностью.

Ранее, в январе 2020 года, Samsung Electronics пожертвовала предметы первой необходимости, включая медицинские маски и защитные костюмы, на общую сумму 5,13 млрд вон (~$4,3 млн) гражданам Китая.