Нижний Новгород, , 13:54 — REGNUM Две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде в новом учебном году, — сообщает пресс-служба администрации города.

Это школа № 131 в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода и № 88 в поселке Новинки. 131-ю школу с двумя спортивными залами и четырьмя функциональными зонами: физкультурно-спортивной, отдыха, игровой и хозяйственной построили за 2 года по нацпроекту «Образование». Учебное заведение оснащено по последнему слову техники. В кабинетах физики, химии, биологии — демонстративные столы и лаборантские, в музыкальных классах и творческих студиях — интерактивные доски, проекторы, акустические системы.

Последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад. В этом году в столице Поволжья за парты сядут 15 535 первоклассников — это на тысячу больше, чем в 2019 году.