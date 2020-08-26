Париж, , 13:51 — REGNUM Число безработных во Франции в июле 2020 года упало на 4,1%, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что, несмотря на резкое падение, число безработных во Франции все еще составляет более четырех миллионов.

Число безработных упало на 4,1% в июле, то есть на 174 300 человек. После 204 700 безработных в июне и 149 900 безработных в мае, это третий месяц резкого снижения числа безработных в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлес.

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