Москва, , 14:05 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2020 года самым покупаемым в России новым авто японской марки стал автомобиль Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за отчётный период российским дилерам удалось реализовать 18 895 новых автомобилей Toyota RAV4 — на 14,7% больше, чем год назад.

На втором месте по количеству проданных авто среди «японцев» находится седан Toyota Camry. За январь — июль текущего года российские автолюбители приобрели 12 742 автомобиля Camry. Это на 30,6% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает модель Nissan Qashqai с результатом 12 718 экземпляров проданных авто. Здесь наблюдается рост на 5% по сравнению с прошлым годом.

Четвертое и пятое места соответственно заняли автомобили Mazda CX-5 (11 282 ед.) и Nissan X-Trail (10 785 ед.).

Напомним, с января по июль 2020 года в РФ было реализовано 137 519 новых японских автомобилей.

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